В Красноярске построят на Норильской новую дорогу

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В Красноярске принято решение о строительстве новой дороги от перекрестка улицы Гросовцев с Калинина до границы с Емельяновским районом за домом Норильская, 54. Как сообщили в администрации, протяженность дороги составит примерно 2,1 км, её проектирование начнется в этом году. На это потребуется около 35 млн рублей, а еще около 200 млн рублей будет выделено на строительство объекта.

Однако, для строительства новой дороги необходимо зарезервировать 22 земельных участка, 7 из которых принадлежат многоквартирным домам. Поэтому собственники каждого дома должны провести общее собрание и принять решение о межевании участка под домом с выделением земли под строительство дороги.

Кроме того, в начале мая владелец земли, по которой проходит дорога, перекрыл проезд для жителей. Новая дорога пройдет, в том числе, и по этому участку, который городу придется выкупать. Сейчас по улице Гросовцева есть другой проезд, однако он не соответствует всем необходимым требованиям.

Строительство новой дороги будет способствовать улучшению транспортной инфраструктуры города и упростит жизнь многим жителям. Администрация города обещает учесть интересы всех заинтересованных сторон и обеспечить максимальный комфорт и безопасность в процессе строительства.