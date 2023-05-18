Врио губернатора Красноярского края провел личный прием жителей

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Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков накануне провел личный прием жителей по личным вопросам. Как сообщили в пресс-службе правительства, встреча проходила в смешанном формате. К главе региона как лично, так и по видеоконференцсвязи обратились граждане из Дивногорска и Назарово, а также Березовского, Дзержинского, Ачинского, Нижнеингашского и Каратузского районов.

Основные вопросы, поступающие от жителей - состояние загородных дорог, доступность медицинских, социальных и цифровых услуг, защита населённых пунктов от стихийных явлений.

Жительница поселка Ключи Ачинского района обратилась к Котюкову по видеосвязи – Тамара Бодикова пенсионер, член Совета ветеранов Ключинского сельсовета. Она рассказала, что в их поселение очень старый фельдшерско-акушерский пункт, который не может оказывать помощь в нужном объеме. Также там отсутствуют элементарные удобства. Чтобы посетить врача, жителям Ключей приходиться ехать в Ачинск.

В ответ врио губернатора сообщил, что на основе краевой программы «Развитие здравоохранения» будет выделено финансирование, в том числе, для возведения новых фельдшерско-акушерских пунктов. Он отметил, что если для строительства в поселке Ключи уже готово все необходимое, то здесь не должно быть проблем. По мнению руководителя, в этом году новый фельдшерско-акушерский пункт будет построен. Он поставил задачу министерству здравоохранения, чтобы пункт получил соответствующую лицензию и начал принимать жителей поселка уже в текущем году.

Также были заданы вопросы про состояние участка автодороги Красноярск – Берёзовка – Ермолаево перед пересечением проезжей части с федеральной трассой «Сибирь». Там изношено четыре километра асфальтового покрытия, дорога нуждается в ремонте.

Глава региона отметил, что по вопросу ремонта дорог в крае поступает множество обращений.

- Я думаю, что мы решение найдём, и уже в этот сезон дорожно-строительные организации на объект выйдут. Ближе к осени мы вместе с вами проедем по этой дороге и посмотрим, в каком она состоянии, - заверил жителей Михаил Котюков.

Также глава региона встретился с жителями края, которые направили свои вопросы в приёмную Президента. Алексей Ануфриенко предлагает дооснастить учебным оборудованием аудитории Дивногорского техникума лесных технологий, а Светлана Ищенко – установить в городе Назарово автоматизированный пост наблюдения за состоянием атмосферного воздуха. Михаил Котюков признал важность проблем и пообещал содействие в их решении уже в этом году.