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НовостиОбщество17 мая 2023 14:40

В Туве утвердили новый государственный праздник

В этот день будут чествовать флаг республики
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: Верховный хурал Тувы

Фото: Верховный хурал Тувы

В Туве появился новый государственный праздник – День флага. Его сегодня в двух чтениях утвердили депутаты Верховного хурала. Праздник будут ежегодно отмечать 17 сентября.

Несмотря на праздничность, выходной в этот день объявляться не будет. Примечательно, что помимо Дня флага в Туве также празднуют День Республики 15 августа и День Конституции Республики Тыва 6 мая, и они являются нерабочими праздничными днями.

Отметим, что с предложением праздновать день создания флага Тувы выступили активисты движения «Добрые сердца Тувы» в начале мая. Предлагалось установить праздничную дату на 8 февраля, однако историки настояли, что флаг был утвержден Верховным Советом республики 17 сентября 1992 года.