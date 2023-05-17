Красноярск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в КрасноярскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в КрасноярскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 мая 2023 12:49

В Красноярске после жалоб жителей начали ремонт улицы Грунтовой

Сейчас там снимают старый асфальт
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: мэрия Красноярска

Фото: мэрия Красноярска

В Красноярске начался дорожный ремонт улицы Грунтовой. Как пояснили в мэрии, на состояние дороги там неоднократно жаловались жители. Сейчас там снимают старый слой асфальта, новый будет положен в сухую погоду.

– На участке от кольца по ул. Мичурина до ул. Затонская будут отфрезерованы и заасфальтированы самые аварийно-опасные участки. Дорожная техника уже приступила к работам. Будем работать большими картами, – сообщили в красноярском управлении дорог.

Горожан предупредили, что на время ремонта на улице возможно образование заторов.