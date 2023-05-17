В Красноярске после жалоб жителей начали ремонт улицы Грунтовой

Фото: мэрия Красноярска

В Красноярске начался дорожный ремонт улицы Грунтовой. Как пояснили в мэрии, на состояние дороги там неоднократно жаловались жители. Сейчас там снимают старый слой асфальта, новый будет положен в сухую погоду.

– На участке от кольца по ул. Мичурина до ул. Затонская будут отфрезерованы и заасфальтированы самые аварийно-опасные участки. Дорожная техника уже приступила к работам. Будем работать большими картами, – сообщили в красноярском управлении дорог.

Горожан предупредили, что на время ремонта на улице возможно образование заторов.