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НовостиОбщество17 мая 2023 12:38

В аэропорту Красноярска ввели услугу для премиальных пассажиров

Клиенты могут заказать доставку на премиум-авто напрямую от трапа
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: аэропорт Красноярска

Фото: аэропорт Красноярска

В аэропорту Красноярска ввели новую услугу для пассажиров. Теперь прилетающие или улетающие могут заказать автомобиль напрямую к трапу самолета. Как рассказали в пресс-службе аэропорта, она создана для «пассажиров, которые ценят максимальный комфорт».

Автомобиль доставит пассажира от самолета сразу к терминалу, или наоборот. Стоимость такой услуги составляет 2 тысячи рублей за человека, при этом клиентам обещают автомобиль премиум-класса.

В аэропорту подчеркнули, что услуга предоставляется без посещения бизнес-зала. Заказать авто можно по телефону, либо на сайте аэропорта.