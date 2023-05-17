В аэропорту Красноярска ввели услугу для премиальных пассажиров

Фото: аэропорт Красноярска

В аэропорту Красноярска ввели новую услугу для пассажиров. Теперь прилетающие или улетающие могут заказать автомобиль напрямую к трапу самолета. Как рассказали в пресс-службе аэропорта, она создана для «пассажиров, которые ценят максимальный комфорт».

Автомобиль доставит пассажира от самолета сразу к терминалу, или наоборот. Стоимость такой услуги составляет 2 тысячи рублей за человека, при этом клиентам обещают автомобиль премиум-класса.

В аэропорту подчеркнули, что услуга предоставляется без посещения бизнес-зала. Заказать авто можно по телефону, либо на сайте аэропорта.