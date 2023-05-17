В Красноярске в Центральном парке загорелось уличное кафе. Фото: МЧС

В Красноярске в Центральном парке загорелось уличное кафе. Как уточники «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГУ МЧС России по краю, сообщение о пожаре поступило в 15:30 часов по местному времени. На место тут же были направлены четыре единицы техники и одиннадцать человек личного состава.

На момент приезда вовсю полыхала натянутая крыша. Первым делом эвакуировали из строения два газовых баллона, подальше от огня. Посетителей там не было, персонал также находился в безопасности. Пламя потушили быстро, однако спасти ничего не удалось. Ну, разве что банки и бутылки с напитками в погоревших холодильниках. На то, чтобы локализовать пожар, понадобилось 18 минут. Площадь составила 40 квадратных метров. Причину пожара установит дознаватель МЧС России.