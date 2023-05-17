Чище дышать, чище гулять

Одноразовая посуда, пластиковые бутылки, салфетки… Каждую весну излюбленные места отдыха красноярцев – березовая роща в Академгородке, красивый берег рядом с Домом учёных и так называемая Блин-гора – превращаются в одну большую помойку. Пикники на свежем воздухе горожане любят, а вот оставлять за собой чистоту, судя по открывающейся картине, нет. Пятый год подряд на уборку этой территории выходят волонтеры – активисты движения «За чистый Академ».

«В этом году у нас на субботник вышло 15 человек, совместными усилиями мы зачистили Блин-гору, окрестности 25-го дома и территорию Красивого берега в районе остановки «Дом ученых». В общей сложности собрали больше 40 мешков бытового мусора. Огромное спасибо «Красноярской рециклинговой компании», которая с первого дня поддерживает нас, всегда помогает вывозить собранный мусор. Мы – сообщество волонтёров, жители соседних домов, которые ценят природу вокруг себя и пытаются сохранить её всеми силами», – рассказал Алексей ХВОСТЕНКО, организатор движения «За чистый Академ».

Левобережный региональный оператор в свою очередь посчитал: академовцы собрали и погрузили в мусоровоз без малого 3 тонны мусора.

Еще 3,6 тонны отходов подрядчики «Красноярской рециклинговой компании» вывезли 13 мая после субботника на территории Сибирского федерального университета.

«У нас дружески-партнёрские отношения с СФУ: они поддерживают нашу компанию в вопросах экопросвещения, транслируют в корпусах университета наши ролики о важности правильного обращения с отходами и разумного потребления. Мы, в свою очередь, рады поддержать университет в их экоинициативах. Помощь в уборке после субботника – один из первых шагов нашего сотрудничества», – отметила руководитель PR-направления КРК Юлия КОМИССАРЕНКО.

Итого, только за один день региональный оператор вывез на лицензированный полигон после двух субботников почти 7 тонн отходов.