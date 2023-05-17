Врио губернатора Михаил Котюков высадил яблони в родной школе в Красноярске. Фото: пресс-служба правительства края

Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков побывал в родной школе. Ранее это была школа № 58, сейчас это «Комплекс Покровский». Пообщался со школьниками, присутствовал на уроке изобразительного искусства. И, пожалуй, это главное, он дал старт федеральному проекту «Парта Героя».

Отметим, что сидеть за такой партой – это честь для ребят, ее удостоятся активисты и отличники. Сейчас парту установили в 1 «Арт» классе, она пробудет здесь до конца года. А в целом в красноярских школах планируется около 200 таких парт.

Руководитель региона признался, что волнуется, переступив порог родной школы. Герой, в честь которого названа парта - Яков Ша, также учился здесь. Он ушел на фронт Великой Отечественной войны в 18 лет, а когда вернулся, связал себя с образованием.