Строительство железной дороги из Красноярска в аэропорт обойдется в 14 миллиардов рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Строительство железной дороги между Красноярском и международным аэропортом «Красноярск» обойдется в 14 миллиардов рублей. Это прогнозная цена проекта, тема которого снова появилась на повестке дня. Для сравнения в 2018 году эта сумма составляла 7,7 миллиардов рублей.

В министерстве транспорта Красноярского края заявили, что регион готов участвовать в реализации проекта на условиях софинансирования. То есть 16 % готов выделить краевой бюджет, а оставшиеся 84 % - Российские железные дороги.

Уже готово предварительное технико-экономическое обоснование: это будет 34-километровая ветка в однопутном исполнении, электрифицированная, по которой можно будет осуществлять как пассажирские, так и грузовые перевозки. Со своей стороны РЖД обсуждает с минтрансом края сроки и условия будущего строительства. Также добавим, что строительство дороги включен в программу комплексного развития транспортной инфраструктуры города Красноярска.