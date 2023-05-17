В Красноярске продолжают сносить незаконные подвалы. Фото: администрация Советского района

В Советском районе Красноярска продолжается снос незаконных подвалов. До конца года здесь хотят демонтировать как минимум 87 самовольных овощехранилищ. Как рассказали в администрации района, подрядчик на этой неделе работает на улицах Ферганской, Устиновича и Ульяновском проспекте. Это Зеленая Роща – именно здесь жители многоэтажек чаще всего жалуются опасные подвалы, которыми никто давно не пользуется, они прогнили и стали опасны.

Большинство таких подвалов устраивали в 90-х годах прошлого века, тогда не было ни Земельного, ни Жилищного кодекса. Народ попросту копал яму рядом с домом, обустраивал ее надежной крышкой с замком и хранил тут овощи, собранные на даче. Но все изменилось, давно пора их закопать и утрамбовать, а сверху засадить газон, чтобы никто не провалился в яму и не пострадал.

По словам главы района Елены Ланиной, такая работа началась не сегодня. В прошлом году на месте подвалов на проспекте Ульяновском обустроили детскую площадку и установили тренажеры, можно заниматься с видом на Енисей.