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НовостиОбщество16 мая 2023 14:52

В Красноярском крае создали совет по развитию Севера и Арктики

Чиновники займутся развитием северных территорий края и поддержкой коренных народов
Никита ЖЕГЛОВ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае появился совет по развитию Севера и Арктики региона. Его создание утвердил приказом врио губернатора Михаил Котюков. Совет займется развитием северных территорий – план расписан до 2035 года.

– Совет является постоянно действующим координационным совещательным органом при губернаторе, обеспечивающим взаимодействие органов государственной власти края, местного самоуправления, организаций в целях обеспечения реализации стратегии социально-экономического развития и поддержки коренных малочисленных народов, - гласит документ.

В состав совета были включены чиновники из правительства края и главы северных районов. Председателем совета был назначен сам Котюков.