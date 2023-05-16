В Красноярском крае создали совет по развитию Севера и Арктики

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В Красноярском крае появился совет по развитию Севера и Арктики региона. Его создание утвердил приказом врио губернатора Михаил Котюков. Совет займется развитием северных территорий – план расписан до 2035 года.

– Совет является постоянно действующим координационным совещательным органом при губернаторе, обеспечивающим взаимодействие органов государственной власти края, местного самоуправления, организаций в целях обеспечения реализации стратегии социально-экономического развития и поддержки коренных малочисленных народов, - гласит документ.

В состав совета были включены чиновники из правительства края и главы северных районов. Председателем совета был назначен сам Котюков.