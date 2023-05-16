В Хакасии полицейская овчарка привела полицейских в дом магазинного вора

Фото: МВД Хакасии

В Хакасии благодаря служебной собаке задержали вора, который обнес продуктовый магазин. Мужчина вломился в сельский магазин в Усть-Абакане и вынес оттуда алкоголь, сигареты, продукты и шоколад. На место прибыли полицейские с собакой, и ищейка по имени Зайра взяла след похитителя.

Овчарка вскоре привела полицейских к частному дому, в огороде которого нашелся пакет с похищенным. Часть украденного владелец дома уже успел употребить, остальное вернули в магазин.

Как рассказали правоохранители, в тот вечер мужчина распивал спиртное, а когда алкоголь закончился – решил сходить за добавкой. Шансов найти круглосуточный ларек не было, так что синий авантюрист вооружился монтировкой и вломился в ближайший закрытый продуктовый. Теперь мужчине грозят уголовная статья за кражу и реальный тюремный срок.