Во Владивостоке нашли мертвой пропавшую студентку из Тувы

Фото: тг-канал 112

Во Владивостоке нашли тело пропавшей студенткий ДВФУ, которая приехала на учебу из Тувы. Как пишет телеграм-канал 112, Светлана Куулар – так зовут девушку, – незадолго до исчезновения жаловалась подруге и отцу, что за ней следят. В пятницу девушка вышла из университета и пропала.

Около 15:00 Светлана села в автобус, чтобы доехать до общежития, после чего ее телефон был переведен в режим голосовой почты. По словам соседки девушки по комнате, Светлана в последние месяцы вела себя странно: прогуливала учебу, почти не выходила из комнаты, раскладывала карты таро, а также жаловалась на выгорание и постоянно выдвигала разные версии о слежке.

Во время поисков на набережной города нашли мокрый чемодан, предположительно принадлежавший девушке. Спустя некоторое время нашли и ее саму: ее тело обнаружили в море, недалеко от острова Русский. По предварительным данным, девушка утонула, но что именно произошло, разбирается следствие.