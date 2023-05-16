В Красноярске в среду ожидается сильный ветер

Фото: Мария ЛЕНЦ

В центральных и южных районах Красноярского края в эту среду, 17 мая, прогнозируется сильный ветер. Непогода затронет в том числе и Красноярск – порывы будут доходить до 15-20 м/с.

По данным Среднесибирского УГМС, помимо ветра возможны также дождь и даже мокрый снег. Температура ночью приблизится к нулевой отметке – похолодает вплоть до +2 градусов.

Синоптики отмечают, что тепло вернется в город к выходным. В субботу распогодится до +17 градусов, в воскресенье потеплеет выше +20 градусов.