Красноярская прокуратура взыскала с «Гортранса» компенсацию после падения люка на голову водителя

Фото: прокуратура Красноярского края

Прокуратура Красноярска взыскала компенсацию с МП «Гортранс» в пользу водителя троллейбуса. Женщина получила производственную травму – ей на голову прямо во время поездки упала крышка люка. Травма оказалась очень серьезной, а с последствиями красноярка справляется до сих пор.

Как рассказали в ведомстве, ЧП произошло на маршруте №13, в районе остановки на Робеспьера. После удара тяжелым люком по голове водитель на время потеряла сознание и лишь чудом не устроила ДТП. Вызванные на место медики доставили ее в больницу, где женщине диагностировали ушиб и закрытую черепно-мозговую травму.

Красноярка прошла длительный курс лечения и с тех пор нуждается в постоянном наблюдении у врачей. В связи с этим прокуратура взыскала с предприятия 500 тысяч рублей.

В ведомстве отмечают, что это не первый подобный случай на маршрутах перевозчика. В прошлом году водители и кондукторы регулярно получали производственные травмы, а два случая произошли только по вине работодателя. После многочисленных случаев травматизма в «Гортранс» нагрянула прокурорская проверка, которая обнаружила многочисленные нарушения.