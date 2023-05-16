Студентам СФУ рассказали о работе нефтяников

Фото: предоставлено компанией

В Институте нефти и газа Сибирского федерального университета прошла традиционная встреча студентов ВУЗа с представителями дочерних предприятий компании «Роснефть».В рамках встречи с нефтяниками студенты смогли «из первых рук» узнать об условиях работы на производственных объектах предприятия, а также продемонстрировать свои знания и навыки во время собеседования.

Стоит отметить, что Институт нефти и газа СФУ на протяжении уже нескольких лет сотрудничает с ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», которое тоже приняло активное участие в мероприятии. Предприятие и ВУЗ с 2020 года реализуют совместный проект «Система развития профессиональных компетенций», направленный на мотивацию студентов к получению дополнительных профессиональных навыков и привлечение их к работе на предприятии.

Фото: предоставлено компанией

Программа встречи получилась насыщенной и разнообразной. Кроме открытого диалога с молодыми специалистами дочерних компаний «Роснефти» и знакомства с представленными площадками, для студентов первого курса провели квест «Нефтегазовое дело». Квест для первокурсников состоял из интересных испытаний, которые специально для студентов разрабатывали сотрудники нефтяных предприятий, а молодые специалисты «Славнефть-Красноярскнефтегаз» провели тематическую викторину.

В профориентационном мероприятии этого года приняли участие более 1000 студентов ВУЗа.