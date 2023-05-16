Навигация для флота Segezha Group в Красноярском крае открылась

Объединенный флот ключевых активов Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») в Красноярском крае - АО «Лесосибирский ЛДК №1» и АО «Новоенисейский лесохимический комплекс» - произвел спуск на воду судов после зимнего отстоя и ремонта в запланированные сроки.

Десять барж, 23 буксира, один плавкран, 19 катеров КС, грузовой теплоход-такелажница и сухогруз прошли текущий ремонт. Экипажи судов полностью укомплектованы, проверена работа радионавигационного оборудования, систем и механизмов на швартовных и ходовых испытаниях, проведены необходимые осмотры комиссией судовладельца и надзорными органами.

«В прошлом году мы объединили два флота крупнейших комбинатов, благодаря чему имеем возможность в большей степени самостоятельно выводить весь объем заготовленного круглого леса по ангарскому направлению. В навигацию этого года для обеспечения сырьем двух комбинатов работает 55 судов и 156 единиц штатного состава объединенного флота», - прокомментировал генеральный директор АО «Лесосибирский ЛДК №1» Евгений Гавренев.

Всего в навигационный период комбинаты готовятся получить по воде от объединенного филиала по лесным ресурсам 1,5 млн м3 круглого леса. Транспортируют пиловочник баржами и плотами с мая до конца сентября.

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