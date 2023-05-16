В самой южной точке Красноярского края ускорили 4G

Для небольшого многонационального села Ермаковского района современные технологии мобильной связи стали еще доступнее после того, как МегаФон перевел базовую станцию со спутникового канала на наземную инфраструктуру и запустил дополнительные слои LTE

Село Верхнеусинское находится на расстоянии более 700 км от столицы края, рядом с границами заповедника «Саяно-Шушенский». Самые ближайшие соседи – жители Республики Тыва. Здесь живут в ладу друг с другом и в гармонии с красивейшей природой этих мест более 15 национальностей, сохраняя собственную уникальность и общую историю. Кстати, именно с «южного форпоста» края, как часто называют эту территорию, начинали свой путь на юг минусинские и енисейские купцы.

Как отмечает Андрей Ким, директор МегаФона в Красноярском крае, Верхнеусинское может стать еще одной точкой притяжения на туристической карте региона:

- Модернизация сети связи – долгожданное событие, новые технологии существенно упростят решение многих бытовых задач сельчан, повысят качество жизни. В общей сложности более тысячи человек смогут в любое время выйти в онлайн и получить необходимые цифровые госуслуги, дистанционно учиться и работать, связаться с близкими в других населенных пунктах по видеосвязи, узнать актуальные новости или выложить собственный уникальный контент. В Верхнеусинске есть все возможности для развития внутреннего туризма и доступ к социальным сетям и современным сервисам поможет повышать интерес к национальным культурам и природным достопримечательностям.

По данным оператора, жители села – активные цифровые пользователи. За последний год мобильный трафик увеличился здесь на 53%. Кроме того, сегодня 73% от всех устройств составляют смартфоны и лишь четверть – кнопочные телефоны. Модернизация телеком-оборудования ускорила интернет-серфинг на девайсах верхнеусинцев, а также расширила покрытие сети на всей территории села. Также перевод базовой станции со спутникового канала на волоконно-оптический снизит зависимость качества соединения от погодных и атмосферных явлений и повысит стабильность голосовой связи и мобильного интернета.