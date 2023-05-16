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НовостиОбщество16 мая 2023 10:40

В Красноярске на Копылова начали огораживать участок для строительства метро

Там будет располагаться база компании «Моспроект-3»
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на Копылова начали огораживать участок для строительства метро. Там, где сейчас выставлены бетонные блоки будет располагаться база компании «Моспроект-3», являющаяся генеральным подрядчиком строительства. Здесь разместится бытовой городок, где будет находиться оборудование, бытовки строителей и прочее.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Сама же станция будет располагаться правее городка, через дорогу. О дате начала стройки пока не сообщается. На данный момент в приоритете работа над другими станциями.

Фото: Мария ЛЕНЦ