Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на Копылова начали огораживать участок для строительства метро. Там, где сейчас выставлены бетонные блоки будет располагаться база компании «Моспроект-3», являющаяся генеральным подрядчиком строительства. Здесь разместится бытовой городок, где будет находиться оборудование, бытовки строителей и прочее.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Сама же станция будет располагаться правее городка, через дорогу. О дате начала стройки пока не сообщается. На данный момент в приоритете работа над другими станциями.