Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков закрепил за каждым муниципалитетом региона своего куратора

Фото:тг-канал Михаила Котюкова

Временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Михаил Котюков закрепил за каждый муниципалитетом региона своего куратора.

Как сообщает и.о. заместителя губернатора края Сергей Пономаренко, теперь ответственные чиновники будут обязаны регулярно посещать закрепленные за ними территории, проводить встречи с жителями и координировать вопросы социально-экономического развития.

Решение о таком распределении было принято в ходе рабочей поездки в Кежемский район.