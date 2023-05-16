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НовостиОбщество16 мая 2023 10:17

Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков закрепил за каждым муниципалитетом региона своего куратора

Ответственные будут координировать вопросы социально-экономического развития, и выезжать на места
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Фото:тг-канал Михаила Котюкова

Фото:тг-канал Михаила Котюкова

Временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Михаил Котюков закрепил за каждый муниципалитетом региона своего куратора.

Как сообщает и.о. заместителя губернатора края Сергей Пономаренко, теперь ответственные чиновники будут обязаны регулярно посещать закрепленные за ними территории, проводить встречи с жителями и координировать вопросы социально-экономического развития.

Решение о таком распределении было принято в ходе рабочей поездки в Кежемский район.