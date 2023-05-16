В Норильске мужчина пытался подкупить полицейского за 150 000 рублей, чтобы он вернул ему конфискованные кроссовки

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Норильский полицейский отказался от взятки в 150 000 рублей за возврат конфискованных кроссовок. Как сообщили в СК, на мужчину, пытавшийся подкупить силовика, заведено уголовное дело по статье «дача взятки должностному лицу».

В апреле 2022 года полицейские выяснили, что один из предпринимателей торгует контрафактом. Товаром оказались кроссовки, которые бизнесмен выдавал за брендовую обувь. Была проведена проверка, обувь изъяли – около 120 пар. Маячило возбуждение уголовного дела по статье «Незаконное использование средств индивидуализации товаров».

Предприниматель понял, что дело запахло жареным и решил избежать ответственности. Для этого он обратился к одному из сотрудников полиции с просьбой вернуть конфискат и не заводить уголовное дело, а за такую услугу он ему заплатит 150 000 рублей.

Силовик согласился. А когда бизнесмен пришел передать ему деньги – мужчину задержали.

Сейчас решается вопрос о поощрении полицейского премией, равной сумме взятки.