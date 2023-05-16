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НовостиПроисшествия16 мая 2023 6:54

В Красноярске сбили девушку на электросамокате, проезжающую по пешеходнику на красный

Она получила несколько травм
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Фото: ГИБДД

Фото: ГИБДД

В Красноярске на КрасРабе сбили 21-летнюю девушку, проезжающую пешеходный переход на красный сигнал светофора. Как сообщают в ГИБДД, в самокатчицу въехал 56-летний мужчина на Toyota Corolla.

ДТП обернулось для девушки не только несколькими травмами. Она заплатит штраф за проезд на красный, пересечение дороги на электросамокате, а не пешком. Да, на пешеходнике велосипедистам и самокатчикам нужно спешиваться. А также возместит ущерб водителю Toyota, который причинила автомобилю после столкновения.

Не повезло, не проскочила.