В Красноярске сбили девушку на электросамокате, проезжающую по пешеходнику на красный

Фото: ГИБДД

В Красноярске на КрасРабе сбили 21-летнюю девушку, проезжающую пешеходный переход на красный сигнал светофора. Как сообщают в ГИБДД, в самокатчицу въехал 56-летний мужчина на Toyota Corolla.

ДТП обернулось для девушки не только несколькими травмами. Она заплатит штраф за проезд на красный, пересечение дороги на электросамокате, а не пешком. Да, на пешеходнике велосипедистам и самокатчикам нужно спешиваться. А также возместит ущерб водителю Toyota, который причинила автомобилю после столкновения.

Не повезло, не проскочила.