В Красноярском крае расширили систему дистанционного мониторинга, которая помогает предотвращать лесные пожары

Фото: предоставлено Лесопожарным центром

Российское программное обеспечение для дистанционного мониторинга лесных пожаров, установленное на серверах краевого Лесопожарного центра помогает в обнаружении возгораний на ранней стадии. Главная задача умной системы - сохранение наших лесов.

Рассказываем, как это работает. По дыму, который обнаруживается программой автоматически, система управления и дистанционного мониторинга снимает данные о возгорании с камер наблюдения, определяет местоположение очага пожара и передает всю информацию в онлайн-режиме в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства края. Операторы и ответственные сотрудники видят обстановку в лесном массиве со своих стационарных компьютеров, ноутбуков или планшетов. Данные доступны как в реальном времени, так и в архиве. Информацию, поступающую с камер, обрабатывает программное обеспечение и передается она с использованием интернет-трафика МТС.

Специалисты мобильного оператора поясняют, что для автоматизированного видеомониторинга компания установила на антенно-мачтовых сооружениях поворотные видеокамеры кругового обзора со специализированным программным обеспечением раннего обнаружения пожаров. Дальность обзора каждой камеры составляет до 45 км, камера делает оборот 360 градусов до 6 раз в час. Видеонаблюдение действует в течение всего пожароопасного периода.

Стоит отметить, что совместный проект реализуется с 2019 года. В этом году добавились 16 новых точек наблюдения в Минусинском, Большемуртинском, Сухобузимском, Емельяновском, Канском, Манском, Уярском, Енисейском, Иланском, Казачинском, Рыбинском, Тасеевском, Боготольском, Абанском, Большеулуйском, Козульском, Нижнеингашском, Уярском районах и в Минусинске.

Сергей Егошин, директор МТС в Красноярском крае рассказал, что компания уже обеспечивает работу системы более чем в 20 районах Красноярского края:

- Опыт прошлых лет показывает, как быстро и разрушительно может распространяться огонь по большим территориям, в такой ситуации важно оперативно реагировать на угрозу. И уже не один год охранять леса Красноярья помогают цифровые технологии. Камеры, размещенные на наших базовых станциях, обеспечивают наблюдение, искусственный интеллект анализирует полученную информацию, а защищенный канал связи оперативно передает данные о ситуации в лесах.

По словам директора КГАУ «Лесопожарный центр» Виталия Простакишина, расширение системы видеомониторинга до 144 единиц позволит повысить эффективность работы по обнаружению и тушению пожаров в лесах края:

- Видеокамеры уже доказали свою эффективность. За четыре года они зафиксировали на территории региона больше двух тысяч точек задымления, из них более 150 – это лесные пожары. По информации, полученной с устройства, определяется дым-точка — это предположительное местоположение очага возгорания. В онлайн-режиме вся информация поступает в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства края. Благодаря этому удается не только своевременно принимать решения, но и прогнозировать ход развития ситуаций. Если возгорание будет обнаружено своевременно и на малой площади, то потребуется меньше времени, сил и средств, чтобы его потушить.