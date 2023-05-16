В фотоловушки на красноярских столбах «попались» медведи

Фото: нацпарк Столбы

В фотоловушки красноярского нацпарка «Столбы» попались два медведя. Камера зафиксировала их прогулки неподалеку от туристских троп.

Как рассказали в пресс-службе «Столбов», на закрытых территориях и зонах охраны фотоловушки часто фиксируют косолапых, а в рекреационной зоне отмечаются только ночные переходы. Там можно увидеть следы медведей, но лицом к лицу с ними пока еще никто не сталкивался. Сейчас медведи находятся в брачном периоде, который продлится до начала июня.

Напомним, что рекреационная зона национального парка «Красноярские столбы» закрылась для туристовс 12 мая. Традиционный «месячник тишины» объявляется вот уже 4 год в связи с повышением класса пожарной опасности, с целью обеспечения безопасности туристов, а также для исключения беспокоящих факторов и рисков для животного и растительного мира.

Территория рекреационной зоны будет закрыта для посещения предположительно до начала июня. Решение об окончании «месячника тишины» будет приниматься исходя из погодных условий.

Однако красноярцы могут отдохнуть на Гранитном карьере возле Восточного входа, а также погулять по дороге от улицы Свердловской до кордона Лалетина, это примерно два километра.