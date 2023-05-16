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НовостиОбщество16 мая 2023 5:24

В Красноярске жители дома на Батурина жалуются в Роспотребнадзор на сервис доставки «Самокат» из-за велосипедов

Курьеры паркуют свой транспорт на тротуаре возле склада во вдоре дома
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Фото: телегам-канал Дмитрия Горяева

Фото: телегам-канал Дмитрия Горяева

В Красноярске жители дома на Батурина жалуются в Роспотребнадзор на сервис доставки «Самокат». Как рассказали в ведомстве, причины для недовольств две: стихийная парковка курьерских велосипедов на тротуаре во дворе дома, а также погрузка товара на придомовой территории, которая создаёт неудобства и ухудшает условия проживания жильцов.

Вопрос с парковкой решится в ближайшее время – руководство сервиса доставки перенесет стоянку для велосипедов с тротуара.

А вот с погрузкой товара сложнее. Роспотребнадзор объявил предостережении в адрес ООО «УМНЫЙ РИТЭЙЛ» о недопустимости нарушения обязательных требований в части обеспечения надлежащей организации погрузки товаров сотрудниками службы доставки «Самокат». Также информация о нарушении передана в администрацию Советского района и правоохранителям.