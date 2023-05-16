В Красноярске адвокат Ирина Котух спасла 78-летнюю женщину от мошенников в очереди к кассе театра

Фото: МВД

Красноярский адвокат Ирина Котух спасла возле кассы театра 78-летнюю женщину от передачи 1 миллиона 400 тысяч рублей мошенникам. Как рассказали в МВД, красноярки стояли в очереди, чтобы приобрести билеты на спектакль.

78-летней женщине позвонили якобы из Центробанка, сообщили, что что с ее счета пытаются снять все деньги. Дальше – классическая схема: чтобы сохранить средства, необходимо перевести их на «безопасный счет». Следуя инструкции, женщина в течение двух дней сняла 1 миллион 400 тысяч рублей со счета. Деньги носила с собой в сумочке.

Когда она стояла в очереди, то ей вновь позвонили мошенники. К счастью, рядом оказалась адвокат, которая сразу же поняла, что женщину обманывают. Она смогла убедить Ирину Федеровну, что не нужно передавать деньги аферистам, а лучше – обратиться в полицию.

За помощь 78-летней женщине полицейские поблагодарили адвоката и вручили ей грамоту.