В Красноярском крае спустя 8 часов потушили пожар в ТЦ «Июнь»

Фото: МЧС

В Красноярском крае спустя 8 часов потушили ТЦ «Июнь» в Нижнеингашском районе, в поселке Нижняя Пойма. Как сообщают в МЧС, возгорание началось в 21:20 вечера по местному времени: огонь, судя по кадрам очевидцев, охватил весь второй этаж крупного здания.

По предварительным данным причиной пожара стало замыкание электропроводки. ЧП произошло на площади в 1200 квадратов. Пожар локализовали менее чем через полчаса. Угрозы распространения огня на соседние здания не было.

– В результате пожара выгорела кровля и обвалилось деревянное перекрытие между кровлей и вторым этажом, что осложняло работу пожарных, – добавили в МЧС.