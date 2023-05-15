В Красноярском крае произошел пожар в торговом центре

Фото: МЧС по Красноярскому краю

В Красноярском крае загорелся ТЦ в Нижнеингашском районе, в поселке Нижняя Пойма. Возгорание началось около 11 вечера по местному времени: огонь, судя по кадрам очевидцев, охватил весь второй этаж крупного здания.

По данным МЧС, пожар произошел на площади в 1200 квадратов. Пожар локализовали менее чем через полчаса. Угрозы распространения огня на соседние здания нет.

– В результате пожара выгорела кровля и обвалилось деревянное перекрытие между кровлей и вторым этажом, что осложняло работу пожарных, – добавили в МЧС.