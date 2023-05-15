В Красноярском крае 14,5% жителей оказались за чертой бедности

Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярскстат опубликовал данные по доходам жителей Красноярского края за прошлый год. Оказалось, что в среднем жители края получали по 41,5 тысячи рублей – на 15% больше чем в прошлом году. Медианный среднедушевой доход также увеличился и составил 32,7 тысячи рублей.

Большинство населения (28,6%) в прошлом году получали 27-45 тысяч рублей, еще 19,1% смогли отметиться доходами свыше 60 тысяч. От 19 до 27 тысяч рублей получали 17,4 % жителей края.

Примечательно, что разрыв между самыми бедными и самыми богатыми жителями края различается в 12 раз. А 14,5% жителей оказались за чертой бедности – они получают меньше прожиточного минимума, то есть менее 13,7 тысяч рублей.