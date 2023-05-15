В Красноярском крае поймали охотника, который незаконно убил кабана

Фото: телеграм-канал 112

В Красноярском крае задержали браконьера, который охотился без лицензии. Мужчина выехал на снегоходе в Бирилюсский район и убил кабана. При мужчине нашли только останки животного.

Как пишет телеграм-канал 112, власти провели обыск дома у охотника и нашли два зарегистрированных ружья, клык дикого кабана и снегоход. Ружья были изъяты.

Охота на диких кабанов полностью запрещена на территории этого района, поэтому мужчине предстоит разбирательство с правоохранителями. Ущерб, причиненный природе, оценили в 30 тысяч рублей.