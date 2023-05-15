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НовостиПроисшествия15 мая 2023 12:31

В Хакасии школьник прострелил приятелю глаз зубочисткой

Он зарядил деревянный снаряд в пневматическое ружье
Никита ЖЕГЛОВ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хакасии пятиклассник прострелил другу глаз зубочисткой. Как пишут местные СМИ, инцидент произошел в поселке Усть-Бюр. Пострадавшим оказался ребенок-семиклассник, его доставили в больницу.

По имеющейся информации, школьник зарядил зубочистку в пневматическое ружье. При невыясненных пока обстоятельствах он выстрелил в товарища-семиклассника и попал ему в глаз. Пострадавшего доставили в офтальмологическую клинику.

Прокуратура республики организовала проверку происшествия. В ведомстве сообщили, что проверят не только поступок мальчика, но и выяснят, откуда он взял ружье.