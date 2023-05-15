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НовостиОбщество15 мая 2023 12:20

В Красноярске началась подготовка к строительству первой станции метро

В ближайшее время рабочие начнут переносить коммуникации
Никита ЖЕГЛОВ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске начали готовиться к строительству первой станции метро. Ее разместят на улице Молокова – сама станция будет называться «Улица Шахтеров». Рабочие уже огородили часть проезжей части забором, но еще не успели приступить к земляным работам.

На первом этапе строителям будет необходимо перенести подземные коммуникации: электрические кабели, трубы водопровода и канализацию. Также на месте строительства снесут все некапитальные сооружения.

Подрядчик также продлит существующие объездные дороги до улицы Батурина. После завершения подготовительных работ на месте строительства возведут монтажно-щитовую камеру для старта тоннелепроходческих механизированных комплексов.

Отметим, что протяженность первой линии метро по задумке составит почти 11 километров. Планируется строительство шести станций, две из которых будут надземными, а подземная часть будет залегать неглубоко под землей.