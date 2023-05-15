В Красноярском крае владельцам уничтоженных свиней выплатят более 40 миллионов рублей компенсации Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае начнут выплачивать компенсацию сельчанам, у которых изъяли и уничтожили домашний скот в рамках борьбы с африканской чумой свиней. Об этом сообщил замминистра сельского хозяйства и торговли края Александр Походин.

Общая сумма выплат, выделенная из бюджета, составила более 40 миллионов рублей. И первыми компенсацию получат жители села Малая Минуса уже до конца мая. Расчет таков: по 220 рублей за килограмм живого веса и 239 рублей за килограмм мясной продукции. Когда животных изымали, их взвешивали и фиксировали.

Напомним, что о вирусе АЧС стало известно в середине марта, когда был зафиксирован падеж свиней. Лабораторный анализ показал наличие возбудителя опасного заболевания. Решение проблемы радикальное – животных, к сожалению, приходится в таких случаях уничтожать. В этот раз в зону карантина попали пять населенных пунктов, там было изъято более 3,8 тысяч голов и почти 18 тысяч тонн мясной продукции.