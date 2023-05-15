Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков встретился с руководством Законодательного Собрания. Фото: krskstate.ru

Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков вместе с представителями регионального правительства провел рабочую встречу с руководством краевого парламента. На ней присутствовали председатели комитетов и лидеры фракций политических партий. Глава региона еще раз подчеркнул во время встречи, что для него в приоритете – взаимодействие исполнительной и законодательной ветвей власти, их конструктивный диалог. Он сравнил их с полушариями одного мозга: «Если мы будем работать слаженно, только так мы решим все задачи, которые перед нами стоят». В свою очередь руководители комитетов и фракций обозначили актуальные темы, требующие первостепенного внимания и содействия.

Напомним, что Михаил Котюков был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Красноярского края 20 апреля – до официальных выборов, которые пройдут в сентябре.