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НовостиПроисшествия15 мая 2023 10:54

В Красноярском крае осудили четырех браконьеров за убийство косули

Трое заплатят крупные штрафы, одного – в колонию
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В Красноярском крае осудили браконьеров за убийство косули. Фото: прокуратура края

В Красноярском крае осудили браконьеров за убийство косули. Фото: прокуратура края

В Партизанском районе вынесен приговор четырем браконьерам за добычу самки сибирской косули. Произошла незаконная охота осенью прошлого года. Четыре приятеля решили «поднять зверя» вблизи поселка Кравченко (возраст мужчин 35, 41, 45 и 54-года). Но при этом гоняли по лесу на автомобиле «УАЗ». Один сидел за рулем, второй подсвечивал прожектором, третий, высунувшись из люка машины с охотничьим карабином «Тигр», стрелял.

А четвертый разделывал тушу застреленной косули. Потом поместил ее в мешок и в багажник машины. Но на подъезде в деревню компании не повезло – их остановили правоохранители с поличным.

- С учетом позиции прокуратуры трем браконьерам назначены штрафы по 300 тысяч рублей с запретом на охоту. Четвертого, ранее судимого за браконьерство, суд приговорил к 4 годам колонии-поселении. Транспорт и орудия преступления изъяты, - прокомментировали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе прокуратуры края.