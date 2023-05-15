В Ачинске 17-летний парень с другом на мопеде врезались в КАМАЗ

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В Ачинске парень вместе с другом ночью решили прокатиться на мопеде, однако 17-летний водитель не справился с управлением и въехал в припаркованный КАМАЗ. Прав у подростка не было. Теперь оба с травмами находятся в больнице, сообщает ГИБДД по региону.

Это не единственное происшествие с участием детей. 14 мая в Березовке 12-летний школьник на питбайке выехал на проезжую часть и столкнулся с «Тойотой». Он получил серьезные травмы и был доставлен в больницу.

Всего же с начала года произошло 7 аварий с участием несовершеннолетних водителей мототранспорта. В результате пострадало 10 человек, все они получили серьезно пострадали.