В Минусинске начальник уголовного розыска задержал курьера-мошенника, пока ждал жену в торговом центре

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В Минусинске начальник уголовного розыска задержал очередного курьера-мошенника во время своего выходного. Мужчина ждал жену в одном из торговых центров города, когда увидел около банкомата молодого человека, подходящего под приметы преступника. Об этом сообщает ГУ МВД России по Красноярскому краю.

В полицию с рассказом об обмане обратилась женщина 1938 года. Она объяснила, что ей позвонили и рассказали, что ее родственник попал в беду. Минусинка собрала вещи, тапочки и полотенце с деньгами и передала все курьеру. Обманутая женщина смогла описать внешность парня.

Именно благодаря этому описанию начальник уголовного розыска и опознал преступника. Он вызвал коллегу и вместе с ним задержал курьера. Им оказался житель Красноярска. У него изъяли телефон и 120 тысяч рублей, которые тот получил в качестве вознаграждения.

Парень успел забрать деньги у двоих пожилых людей – в одном случае 345 тысяч, во втором – 200 тысяч рублей. Заведено уголовное дело, сейчас полиция проверяет его на причастность к другим преступлениям.