В Красноярске автомобиль сбил подростка на самокате Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске автомобиль сбил подростка на самокате. По информации ГИБДД произошло это 13 мая на улице Ладо Кецховели. По данным ГИБДД города, а также судя по видео из паблика «ЧП Красноярск», группа школьников на самокатах решили пересечь проезжую часть. Они дождались, пока для них загорится разрешающий сигнал светофора. Однако все равно нарушили правила дорожного движения - вместо того, чтобы спешиться и вести самокаты в руках, они двинулись на них по зебре.

В тот момент на дороге появился нарушитель – водитель на «Ладе» белого цвета летел на запрещающий сигнал. И сбил первого из мальчишек. В результате ДТП тот получил травмы. С водителем будут еще разбираться. Сейчас внимание на другое: дорожные полицейские предупреждают родителей, что самокат – отнюдь не безопасное средство передвижения. Некоторые из самокатов, который по мощности приравнены к мопедам, требуют прав категории «М», которые можно получить с 16 лет.

В данном случае поставили в известность представителя кикшеринговой компании, тот заблокировал аккаунт подростка.