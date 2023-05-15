В Минусинске срываются сроки подготовки к 200-летию города

В Минусинске подрядчики срывают сроки подготовки к 200-летию города. Фото: прокуратура края

В Минусинске подрядчики срывают сроки подготовки объектов к празднованию 200-летия города. В пресс-службе краевой прокуратуры называют конкретные организации. Так, более года назад, в марте 2022-го был заключен контракт с ООО «АбакСтрой» на реконструкцию стадиона «Электрон», стоимость работ более 210 миллионов рублей. Сдать готовый объект подрядчик должен был в феврале 2023 года. Однако сроки прошли, а объем работы выполнены лишь наполовину. Причем заказчик – МБУ «Горспортсооружения» - даже не контролирует процесс.

Другой объект – старинное здание Минусинского драматического театра. Работа идет с большим отставанием. Стоимость трех государственных контрактов, заключенных с подрядчиком ООО СК «Георг», превысила 995 миллионов рублей. Директору фирмы вынесено предостережение о недопустимости нарушений закона при реализации контрактов.

Проверка продолжается. После экспертизы прокуратура даст оценку качеству выполненных работ. Виновных будут привлекать к ответственности, вплоть до уголовной.