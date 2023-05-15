На проспекте Мира в Красноярске 17 мая можно будет сделать экспресс-тест на ВИЧ

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В Красноярске 15 мая будет работать мобильный пункт тестирования на ВИЧ-инфекцию. Сдать анализ можно будет с 15.00 до 18.00 по адресу проспект Мира, 7а, сообщает Минздрав региона.

Каждое третье воскресенье мая в мире отмечается День памяти умерших от СПИДа. В Красноярске к этой дате проведут целый ряд мероприятий.

С 15 по 21 мая с 8 утра до 17.00 будет работать телефон «горячей линии».

19 мая в Красноярске, Ачинске и Минусинске будет проводится информирование посетителей Краевого центра СПИД, а также будут раздаваться материалы по вопросам ВИЧ и СПИДа.