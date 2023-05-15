В Красноярском крае мужчина сжигал мусор и устроил пожар

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

В Нижнеигнашском районе местный житель устроил пожар после того, как отправился в магазин и оставил на своем огороде не залитый водой костер. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

В полицию пришло сообщение, что в поселке Поймо-Тины горит сухая трава. Предполагаемого виновника быстро нашли – им оказался местный житель 1972 года рождения.

Мужчина решил прибраться, а мусор и коробки – сжечь. Когда костер прогорел, он отправился в магазин. Ветер в это время разнес тлеющие остатки по сухой траве.

К счастью, крупной трагедии удалось избежать. Правда, от ответственности мужчину это не освободит.