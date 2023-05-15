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НовостиОбщество15 мая 2023 9:10

В Красноярске официально запустили строительство метро

С котлована в микрорайоне Северном, где и смонтируют тонеллепроходческие комплексы
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В Красноярске официально запустили строительство метро

В Красноярске официально запустили строительство метро

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске официально запустили строительство метрополетена, сообщают Sibnovosti со ссылкой на компанию «Бамтоннельстрой-Мост». И начали с будущей станции в микрорайоне Северном. Именно там, где на прошедших выходные рабочие сняли баннеры с надписью «Здесь будет метро». Откладывать больше нет причин – проект уже прошел экспертизу и получил положительное заключение, финансирование согласовано, с подрядчиком уже заключен договор.

По плану протяженность подземных сооружений составит 17,2 километров, сюда входят и перегонные тоннели, и станции. Как раз в котловане на улице Шахтеров будут смонтированы два тоннелепроходческих механизированных комплекса, которые затем и начнут бурить грунт по направлению к центру города, к остановке «Карла Маркса».

Строительство метро – это дополнительные рабочие места. Ранее сообщалось, что по плану на нем планируется задействовать около девяти тысяч рабочих и 300 единиц техники.

Начали с улицы Молокова

Начали с улицы Молокова

Фото: Мария ЛЕНЦ