Два музея из Красноярского края попали в число самых посещаемых Фото: Мария ЛЕНЦ

Два музея из Красноярского края попали в рейтинг самых посещаемых музеев России в 2022 году. Всего в нем 50 позиций. Интересно, что оба находятся не в краевом центре, а на юге региона. На 39-ю позицию аналитики поместили историко-этнографический музей-заповедник «Шушенское» (включая филиалы в селах Сизая и Ермаковское). По итогам года его посетили более 300 тысяч человек. Пару слов о нем – основан в 1925 году в память о сибирской ссылке Владимира Ленина. Но в 1993 году его название изменили и расшили формат. Можем предположить, что в список самых-самых он влетел благодаря ежегодному популярному фестивалю «МИР Сибири».

И второй музей – Минусинский краеведческий имени Н.М. Мартьянова, его авторы рейтинга поместили на 42-ю позицию. Количество посетителей – 258 тысяч человек за весь 2022 год. Музей был основал членом Санкт-Петербургского ботанического сада и общества Естествоиспытателей при Казанском университете Николаев Мартьяновым в 1877 году.