В Красноярске ночью экскаватор помогал тушить горящий автомобиль. Фото: ЧП Красноярск

В Красноярске ночью на ходу загорелся автомобиль. Случилось это на улице Авиаторов, рядом с микрорайоном Преображенским. Как рассказали Gornovosti в МЧС, сообщение о возгорании поступило на телефон дежурного диспетчера экстренной службы в 22:44. Очевидцы передали, что машина вспыхнула разом, в моторном отсеке. Водитель, судя по всему, успел покинуть салон.

Рядом находится стройка, первым, если можно так сказать, - примчался экскаватор с полным ковшом грунта и высыпал его на горящий капот, но это не помогло. Рабочему за отзывчивость и старание спасибо. Через пару минут прибыла и спецмашина с нарядом пожарных. Огонь погасили на площади 4 квадратных метров. Предварительной причиной пожара спасатели называют короткое замыкание.