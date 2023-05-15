С начала мая в Красноярске украли 14 велосипедов. Фото: МВД

В Красноярске с начала мая украдены 14 велосипедов. Такие данные приводит полиция. Проанализировав обстоятельства кражи, правоохранители отметили: чаще всего уводят двухколесный транспорт из подъездов многоквартирных домов. Владельцы оставляют их на лестничной площадке, не заводя в квартиру, а потом не находят на своем месте.

Также часто уводят велосипеды на улицах. «Мастера» умудряются даже замок взломать, которым велосипед пристегивают к металлической опоре. Что делать, чтобы не стать жертвой преступления? Во-первых, не оставлять без присмотра. По-возможности парковать под прицелом уличной камеры, это остановит воришку (а если нет - проще будет найти).

- Пристегивайте велосипед за раму, но помните, что дешевые и тонкие тросы легко перекусываются. Забирайте с собой все быстросъемное оборудование (велокомпьютер, насос, фонарь и т.п.), а также, если позволяет конструкция, седло, - делится советом руководитель пресс-службе краевой полиции Дарья Грибкова.