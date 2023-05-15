В Красноярске неизвестный приставал к 7-летней девочке и объявлен в розыск. Фото: СК

В Красноярске разыскивают мужчину, который с грязными намерениями приставал к семилетней девочке. Его подозревают, говоря языком уголовного кодекса, в совершении иных действий сексуального характера.

По данным следствия все случилось днем 20 февраля. Школьница возвращалась домой от подруги по бульвару Солнечному. Присела на лавочку и стала играть в игру в телефоне. Тут к ней подошел мужчина, которого она не знала, заговорил, усадил на коллеги, стал трогать. Перепуганная девочка вырвалась и убежала.

Личность подозреваемого пока не установлена. Однако специалисты смогли составить словесный портрет (обратите внимание, не фото, а именно портрет на основе описания, сделанного школьницей). Возможно, это поможет опознать мужчину. Просьба ко всем: если увидели и узнали его – позвоните по телефону 8 (391) 227-06-45. Анонимность гарантируется.