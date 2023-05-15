В Красноярском крае признали невменяемой мать, утопившую 1,5-годовалого ребенка

В Красноярском крае признали психически нездоровой мать, утопившую 1,5-годовалого ребенка. Фото: СК

Следователи завершили расследование уголовного дела по факту убийства полуторагодовалой девочки. В настоящее время оно направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, затем – в суд. Напомним подробности этой жуткой истории, которая произошла в конце октября 2022 года в поселке Кошурниково Курагинского района.

37-летняя жительница Курагино приехала в гости к бывшему сожителю, привезла девочку проведать отца. Однако по-людски не получилось: сначала пили алкоголь, затем поругались. Мать понесла купать ребенка в ванну и там утопила ее. В пресс-службе регионального следкома рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что была проведена комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза. У женщины нашли психическое заболевание. Получается, что на момент преступления она не пронимала, что творила.

У обвиняемой есть двое старших детей, 14-летний мальчик и 10-летняя девочка. Их поместили в социальное учреждение. В суде будет решаться вопрос о применении к обвиняемой принудительного лечения.