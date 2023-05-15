В городской поликлинике Бородино модернизировали оборудование

Оборудование будут использовать для лечения детских зубов. О возможностях новой установки рассказал заведующий стоматологическим отделением Бородинской поликлиники Владимир Михайлов: "Она оснащена интраоральной (внутриротовой) видеокамерой для более удобного проведения манипуляции, сканером для создания цифровых слепков зубов, фотополимеризационной лампой для постановки прочных фотополимерных пломб. С такой техникой лечение станет не только проще, но и эффективнее".

Еще одна "приятная" и "полезная" опция стоматологической установки – это встроенный дисплей, на котором маленькие пациенты во время лечения смогут смотреть мультфильмы. Перед поставкой оборудования за счет собственных средств Городской больницы в кабинете был проведен косметический ремонт. Последним штрихом станут рисунки на свежеокрашенных стенах, чтобы детям было спокойнее проходить осмотр или лечение зубов.

Михаил Рогов, главный врач КГБУЗ "Бородинская городская больница" благодарен угольщикам за оказанную помощь:

"Предыдущая установка отслужила два десятилетия и устарела морально и физически, - говорит главный врач КГБУЗ "Бородинская городская больница" Михаил Рогов. - Очень рады, что с помощью СУЭК проблему с оборудованием удалось решить".

В самой компании отмечают, что поддержка медучреждений в шахтерских территориях присутствия оказывается на регулярной основе. Например, в период пандемии помогали в расширении коечного фонда "ковидных" госпиталей, выделялись средства на приобретение кислородного и другого жизненно важного оборудования, медикаментов, СИЗ. Бородинская городская больница, в частности, получила аппарат искусственной вентиляции легких, комплекс суточного мониторирования ЭКГ, мобильные электрокардиографы, портативные спирометры.