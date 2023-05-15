Спящий в кустах сирени кот пока лидирует в конкурсе детских рисунков в Красноярске

Рисунок: Варвара Хеникейн

Жители Красноярска активно поддерживают участников конкурса «Волшебная сирень», который проводится на сайте «Комсомолки». Среди самых активных болельщиков, конечно, детсады, которые представляют юные художники.

На сегодняшний день по числу набранных голосов лидирует воспитанница детского сада №84 - Варвара Хеникейн. Ее картина «Сон в кустах сирени» со спящим котиком в главной роли набрала более 150 голосов.

Отметим, что это дошкольное учреждение в конкурсе представляют 6 воспитанников. Это солидная и внушительная заявка на победу. Особенно при интенсивности голосования со стороны группы поддержки.

Рисунок: Ксения Архипова

Расскажем еще про несколько работ от этой команды . Ксения Архипова свой рисунок назвала «Весенний каприз». Действительно, в такую прохладную погоду цветущая сирень – это настоящий каприз! А Илья Котряков изобразил «Сиреневый закат в стране гномов».

Напоминаем, что конкурс рисунков – это первый этап масштабной акции «Сиреневый день». Ее организаторами седьмой год подряд выступают Красноярский алюминиевый завод компании РУСАЛ и медиагруппа «Комсомольская правда» — Красноярск.

Цель проекта – высадить в Красноярске сиреневые аллеи, в том числе в детских садах, которых попадут в пятерку победителей конкурса «Волшебная сирень».

Рисунок: Илья Котряков

Голосование продлится по 23 мая. Имена победителей будут озвучены 25 мая. Поддержите наших участников своими голосами! Это можно сделать на странице конкурса по ссылке!