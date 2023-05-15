В Красноярске по вине 24-летней автомобилистки пострадала пассажирка автобуса. Стоп-кадр видео

В Красноярске по вине 24-летней местной жительницы пострадала пассажирка маршрутного автобуса. Произошло это 13 августа 2022 года на улице Алеши Тимошенкова, в Кировском районе. Как установлено в ходе расследования уголовного дела, девушка двигалась по нерегулируемому т-образному перекрестку и так торопилась, что повернула налево прямо под носом приближающегося автобуса.

На записи с видеокамеры, установленной в салоне автобуса, видно, что при резком торможении несколько пассажиров не удержались и по инерции упали на переднюю площадку. 61-летней женщине не повезло, она получила тяжелые травмы – переломы грудных позвонков и ребра. Водитель автобуса был вынужден применить резкое торможение, без которого столкновение транспортных средств было неизбежным.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе прокуратуры, уголовное дело с обвинительным заключением передали в суд, нарушительнице ПДД грозит до двух лет лишения свободы. Кроме того, пострадавшая может пожать гражданский иск на возмещение лечения и морального вреда.